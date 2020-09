Beckham-selskap vil hente 20 millioner pund

Den tidligere fotballstjernen David Beckham og kona Victoria Beckham er blant de største aksjonærene i det London-baserte selskapet Guild Esports, som driver med data- og onlinespill.

Nå planlegger Guild Esports å gå på børsen i London og vil hente 20 millioner pund i initial public offering (IPO), skriver Financial Times. Det skal sikre selskapet 20 profesjonelle spillere innen utgangen av neste år.

– Vi har en visjon om å sette en ny standard og støtte disse spillerne i fremtiden, sa Beckham i juni.

Guild Esports har som mål å få en markedsverdi på rundt 50 millioner pund, skriver Financial Times. Tidligere hadde Guild Esports et mål om å nå 100 millioner pund. Foreløpig har interessen for selskapet vært størst blant personer under 35 år, og spesielt menn, ifølge Financial Times.

David Beckham var selv frontfigur for det populære fotballspillet FIFA i 1998, da han spilte for Manchester United. Han har også spilt i AC Milan, Real Madrid, Los Angeles Galaxy og Paris Saint-Germain. 45-åringen spilte 115 landskamper for England, flere som kaptein for laget.

Beckham er for tiden blant de største eierne i fotballklubben Inter Miami. Han er president for den sportslige driften. Beckham driver også whiskeymerket Haig Club med Diageo. I tillegg holder også Beckham på med skjønnhetsmerket House 99.