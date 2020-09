53 prosent høyere inntekter for 5th Planet Games

Spillselskapet hadde inntekter på 1,6 millioner danske kroner i første halvår i år, opp med 0,6 millioner fra fjoråret, en opptur på 53 prosent. EBITDA var på minus 6,5 millioner danske kroner etter de seks første månedene, en drøy million bedre enn i fjor.

Driftsresultatet for første halvår kom inn på 6,7 millioner kroner. Hittil i år ar 5th Planet Games tapt 6,2 millioner danske kroner etter skatt, en bedring fra minus 11 etter fjorårets første seks måneder.

5th Planet Games guider at årsresultat for 2020 vil bli markant bedre enn fjoråret, da selskapet tapte 32,2 millioner danske kroner. Årsaken er at 5th Planet Games regner med lavere kostnader knyttet til spillet “The Adventures of Tintin”, som ble lansert 31. august.