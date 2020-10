Play Magnus-sjef Andreas Thome: Varsler flere oppkjøp

– Vi har gått gjennom ganske store endringer de siste årene. Det begynte i 2013 med flere apper, så gjorde vi noen strategiske endringer for to år siden da vi så litt bredere på sjakkmarkedet. Da gjennomførte vi to oppkjøp, av Chess24 og Chessable, sier Andreas Thome, sjef i Play Magnus, til Finansavisen.

Thome varsler at det kan komme flere oppkjøp fra selskapet. Torsdag noteres selskapet på Merkur Market. Play Magnus' ticker blir .

Andreas Thome sier at selskapet tjener penger på betalende bruker. Pr. nå har de rundt 35.000 betalende medlemmer. I tillegg får Play Magnus inn penger på kurs. I 2019 var omsetningen på litt over 30 millioner kroner. Thome ser for seg en stor vekst i 2020. Han sier det som vokser raskest er E-læring.

Thome snakker videre varmt om at nytt produkt som innebærer livecoaching. Han sier at planen med å gå på børs er å vokse og hente inn mer kapital, samt å kunne markedsføre seg bedre og få flere dyktige ansatte.