Magnus Carlsen inviterer østkantungdom til sjakkturnering, og ber næringslivet delta

For andre år på rad arrangerer den svenske stormesteren og landslagsspilleren Pontus Carlsson sjakkturneringen «Næringslivet Møter Østkanten» i Oslo, hvor ungdom fra Oslos østkant får spille sjakk mot næringslivstopper.

Trekkplasteret i år er naturligvis verdensener Magnus Carlsen, som nylig noterte sjakkselskapet Play Magnus Group på Merkur Market.

– Play Magnus og jeg støtter arrangementet og jeg planlegger selv å delta på Næringslivet Møter Østkanten, sier Magnus Carlsen, som samtidig ber næringslivet om å stille opp:

– Og jeg håper flere selskaper gjør det samme.

I tillegg til Carlsen vil ungdom fra østkanten få spille mot konsernsjef Morten Borge i Ferd, sportskommentator og tidligere pokerproff Sverre Krogh Sundbø samt Ingrid Dahl fra Dacon. På toppen av det stiller toppsjefer fra Knowit, Verdane, Carnegie og chess24.

BYTTER STED: Konsernsjef Morten Borge i Ferd (t.v.) med stormester Pontus Carlsson til høyre. Med corona i luften blir arrangementet flyttet fra Oslo S til Ullevål Stadion. Foto: Olav Gram Degnes

Kan oppdage talenter

Interessen for sjakk har eksplodert de seneste årene, noe som vises klart i statistikk fra Play Magnus. Trafikken til de 10 største sjakknettsidene i verden har økt med 83 prosent det siste året, hvor Magnus Carlsens egne virtuelle direktesendte sjakkturnering, Magnus Carlsen Chess Tour, tilsammen ble sett på i mer enn 13 millioner timer.

Initiativtager Pontus Carlsson har derfor leid Ullevål Stadion for å gjennomføre arrangementet fredag 6. november, som betegnes som «et sosialt initiativ med fokus på nettverksbygging og brobygging gjennom sjakk.»

– Dette er et viktig initiativ for å motvirke fordommer og gi ungdommene fra utkanten av byen en mulighet til å danne seg et nettverk som de kanskje mangler, sier Carlsson, som også mener at dette kan gi næringslivet en ny arena for å oppdage nye talenter.

– Jeg har selv vært vitne til at vennskapsrelasjoner og mentorskap oppstår på tvers av alder og bakgrunn ved hjelp av sjakk.

Næringslivet møter Østkanten - Program 14-15: Lynsjakk med Norgesmester Jon Ludvig Hammer

15-18: Parsjakkturnering Dato og sted: Fredag 6. november på Ullevål Stadion i Oslo.

Lynsjakk mot Hammer

Turneringen innebærer at en næringslivsleder eller idrettsprofil blir satt på samme lag som en ungdom fra Oslos østkant for å spille parsjakkturneringen sammen.

UTFORDRER: Norgesmester Jon Ludvig Hammer. Foto: Scanpix

– Parsjakk innebærer at de to spillerne utfører annethvert trekk uten at de kan snakke sammen om trekkene de skal spille, sier Carlsson, og fortsetter:

– Dette krever en felles forståelse for hverandre og stiller krav til gode samarbeidsevner.

Formålet er ifølge den svenske stormesteren å skape relasjoner og bruke sjakk som et kontaktpunkt, i tillegg til å bidra «til et integrert Norge der alle føler seg inkludert.»

Carlsson håper næringslivet stiller opp, og har i tillegg en ekstra rosin i pølsen:

– Deltagederne får blant annet mulighet til å utfordre tidligere Norgesmester Jon Ludvig Hammer i lynsjakksduell.