Meglerhus tar opp dekning på Play Magnus - ser oppside på 54 prosent

Meglerhuset ABG Sundal Collier tar opp dekning på Play Magnus med en kjøpsanbefaling og setter et kursmål på 27 kroner, melder TDN Direkt.

ABG legger vekt på vekstpotensialet og anslår at markedet for sjakk-kurs vil være på mellom 1 og 2 milliarder dollar innen fem år. Det påpeker også at det er rundt 650 millioner sjakkspillere i verden, hvorav 1 million spiller online daglig.

Meglerhuset estimerer break-even ebitda i løpet av andre halvår 2022 og setter ebitda-marginen til 28 prosent i 2025, ifølge TDN Direkt.

Play Magnus-aksjen har gjort det godt på børs den siste uken og er opp 34,59 prosent til 17,5 kroner.