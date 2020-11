Digitaliserer latvisk gigant

TREÅRSKONTRAKT: For Gaming Innovation Group og adm. direktør Richard Brown.

TREÅRSKONTRAKT: For Gaming Innovation Group og adm. direktør Richard Brown. Foto: Gaming Innovation Group

Gaming Innovation Group har inngått en treårskontrakt med det latviske gamblingselskapet Admiralu Klubs, opplyses det i en melding.

Nylig kom GiG med regnskapet for tredje kvartal, som viste at selskapet taper penger, samtidig som inntektene skyter i været. Selskapet jekket da også ned guidingen for inneværende år.

Latvisk nettspill

Den nye kontrakten gjelder GiGs løsninger for spillplattform, sportsspill og frontend-utvikling, som det latviske selskapet vil ta i bruk i forbindelse med lansering av en ny, digital virksomhet på det regulerte latviske markedet. Denne lanseringen vil finne sted i løpet av neste år.

Den digitale satsingen inkluderer lanseringen av et nytt merkenavn for sports- og kasinospill.

Admiralu Klubs er den ledende aktøren på Latvias gamblingmarked i dag, etter sin satsing og vekst innen spillehaller, opplyses det.

GiG viser forøvrig til at det regulerte markedet for gambling på nett i Latvia hadde en omsetningsvekst på 16 prosent i tredje kvartal i år, sammenlignet med i fjor.