Trøims e-sportlag skal bli en «cashku»

Tor Olav Trøim er mest kjent for investeringer i stål, men han har også andre interesser. Siden 2017 har han satset 15 millioner kroner på e-sportlaget Nordavind, som ble grunnlagt av Stein Wilmann og Steffen Willumsen i 2011 under navnet BX3.

Nordavind konkurrerer blant annet i Telialigaen i Norge, FIFA, Counter Strike og League of Legends, samt Hearthstone, hvor en av klubbens spillere, Casper Notto, er regjerende verdensmester. Det høres kanskje ut som et potensielt tapsprosjekt, men det er langt fra virkeligheten skal man tro Nordavind.

Nå har selskapet nettopp hentet inn 15 millioner kroner med hjelp fra Arcitic Securities. Prisingen ble satt til 17 millioner kroner og inn på eiersiden kommer blant andre 2020 Bulkers-sjef Magnus Halvorsen, Grunde Eriksens Altitude Capital og Mats Zuccarello.

– Vi ble overtegnet på under 24 timer, så interessen var veldig god og det kom inn cirka 30 nye aksjonærer. Nå skal vi notere aksjen på OTC-listen i starten av desember. Siden vi trenger en viss fri flyt i aksjen var ikke Trøim med i emisjonen, og han får nå en eierandel på cirka 45 prosent, sier styreleder Magnus Halvorsen, og fortsetter:

– Vi synes investorene har fått en gunstig inngang, særlig når du ser hvor høyt en god eller dårlig idé prises til på Merkur Market om dagen. Det burde være mulig å skape en hyggelig avkastning for aksjonærene som har kommet inn nå.

Venter høy vekst

Ambisjonen til Nordavind er å bli mer enn et tradisjonelt e-sportlag, og selskapet tror det ligger store verdier i være en plattform for innholdsproduksjon og streaming.

I en investorpresentasjon forespeiler Nordavind kraftig vekst og inntektene frem til 2024 estimeres til henholdsvis 10, 21, 35 og 55 millioner kroner.

Og lønnsomhet skal det bli, nærmere bestemt et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 20 millioner kroner i 2024 og en fri kontantstrøm på 19 millioner.

– Er dette realistisk?

– Jeg kom inn i styret i 2017 og er en finansielt orientert person, så det var det første spørsmålet jeg stilte meg var om det er mulig å tjene penger på dette. Ledelsen i Nordavind har vært veldig flinke til å etablere flere forskjellige inntektsmodellers siden den gang, så ja, jeg mener vekstprognosene er realistiske. En viktig inntektskilden er sponsorinntekter, slik du kjenner igjen fra tradisjonell sport. I dag har vi blant andre DNB og Elkjøp som store sponsorer, sier Halvorsen.

Markedsføringskanal

Ifølge Halvorsen skal endel av pengene fra emisjonen brukes til å kunne levere markedsføringskampanjer.

– Det som er unikt med e-sport er at du når en målgruppe fra 15 til 45 år, som er vanskelig å nå gjennom tradisjonell markedsføring. Nordavind har fått mange forespørsler fra aktører som ønsker å kjøre reklamekampanjer på vårt digitale nedslagsfelt. Nordavind og spillerne i stallen til Nordavind hadde til sammen 25 millioner eksponeringer på nett i fjor. Vi skal derfor ansette mennesker som kan lage markedsføringsinnhold og håndtere det kommersielt, sier han, og fortsetter:

– I tillegg vil vi bruke deler av kapitalen vi har hentet til å styrke spillerstallen, samt ansette profiler som streamer innhold på nett, såkalte streamere.

Lukrative medierettigheter

En annen inntektskilde skal være royalties, og i dag har Nordavind inngått tre avtaler på henholdsvis ernæringsdrikke, gamingutstyr og bekledning, som vil selges gjennom flere kanaler.

– Tilslutt har du premiepenger, som er en litt mer volatil inntektskilde. De kan imidlertid bli store hvis laget lykkes i de store internasjonale turneringene. Det vil også kunne generere inntekter fra medierettigheter, dersom man etter hvert kjøper seg inn i en eller flere franchise-ligaer sier Halvorsen.

Franchiseligaene er bygget på samme modell som internasjonale sportsligaer som NHL, NBA og NFL.

Zuccarellos hobby

Med på laget har Nordavind fått med seg tv-profilen Stian Blipp, som står bak Senkveld på TV 2, i tillegg til selv å være en ivrig gamer. Tirsdag viste e-sportlaget frem de nye lokalene i Bjørvika, som vil stå ferdig i februar til neste år.

– Vi har lagt opp til et ganske ekspansivt vekstløp. Nordavind har et norsk og nordisk fotfest, men på sikt ønsker vi å henvende oss til globale selskaper når det gjelder markedsføring. Det finnes helt klart vekstmuligheter over tid, men vi har i dag lagt opp til et «business-case» som går i cash-break-even i 2023 basert på dagens finansiering. Hvis vi får momentum kan det hende vi tenker enda større, noe som kan kreve mer kapital, sier styrelederen.

Ifølge en investorpresentasjon ventes e-sportmarkedet å vokse til 1,5 milliarder dollar i 2023, som impliserer en årlig vekst på 13 prosent. Det var forlokkende for Mats Zuccarello, som investerte en «liten slant» i emisjonen.

– Jeg er interessert i gaming og har holdt på med det i mange år på hobbybasis, som en aktivitet mellom kamper og treninger. Litt av motivasjonen min er å gjøre gaming mer stuerent for barn. Jeg har sett hvor stort e-sport er blitt globalt, og håper det også vil gi hyggelig avkastning, sier han.