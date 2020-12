Svensker kjøper mobilspill for 3,3 milliarder

NEXT GENERATION:MTG satser stort på mobilspill.

NEXT GENERATION:MTG satser stort på mobilspill. Foto: Dreamstime

Svenske MTG er blitt enige om å kjøpe mobilspillprodusenten Hutch Games for opptil 375 millioner dollar, nesten 3,3 milliarder kroner.

MTG skal i første omgang betale 275 millioner dollar i kontanter, deretter er det forventet at svenskene skal betale ytterligere 100 millioner dollar, ut ifra Hutchs økonomiske resultater mellom 2021 og 2024, skriver Reuters.

Vekst på 158 prosent i år

Hutch Games står bak bilspill for mobil som F1 Manager, Top Drives og Rebel Racing. Mobilspillselskapet fikk i løpet av årets ni første måneder en omsetning på 56,3 millioner dollar – en oppgang på 158 prosent – mens EBIT kom på 13,3 millioner dollar. Hutch hadde i snitt 5,4 millioner aktive brukere i måneden.

– Oppkjøpet av Hutch er i tråd med MTGs strategi om å bygge opp en portefølje av spillselskaper av høy kvalitet og markerer begynnelsen på en ny reise med ambisjon om videre organisk og oppkjøpsvekst for MTG, heter det i en uttalelse fra MTG.

MTG-aksjen er opp over 10 prosent onsdag etter at nyheten ble kjent, og er opp 33 prosent hittil i år. Det er forventet at avtalen vil være fullført i desember.

Ifølge Reuters eier MTG fra før av spillselskapene InnoGames og Kongregate.