Hedgefondet Melvin Capital har vunnet sort på sin shortposisjon etter Cyberpunk 2077 ble lansert til Xbox og PlayStation tidligere i desember.

Det har vært høy forventning til det nye actionspillet med Hollywood-skuespiller Keanu Reeves i hovedrollen, og mange anså det som en av årets spillnyheter i 2020.

Spillfansen har ventet i hele åtte år på at spillet skulle bli lansert, men da det endelig kom på markedet ble det avslørt katastrofale feil, elendig grafikk og at spillet krasjet som sendte CD Projekt Red-aksjen rett ned i Polen.

Melvin Capital tok en shortposisjon i selskapet tilsvarende 0,6 prosent av utestående aksjer 22. september. Den gang sto aksjekursen i 400,90 polske zloty, tilsvarende 943,30 kroner. Etter spillet ble lansert 10. desember har aksjen stupt 39 prosent til 271,40 zloty, 638,60 kroner.

Fallet i kursen tilsvarer en fortjeneste på rett under 25 millioner dollar, tilsvarende 215 millioner kroner, ifølge researchselskapet Breakout Point.

Slik short-selger du en aksje Short-salg innebærer at du låner aksjer du ikke eier og deretter selger dem.

Pengene fra salget plasseres i din meglerkonto og kan tjene rente, men du må også betale et honorar til meglerhuset, samt en rente på lånet av aksjer.

Short-posisjonen stenges ved at du kjøper tilbake aksjene og leverer dem til långiveren.

Som ved tradisjonelle aksjeinvesteringer, er gevinsten forskjellen mellom kjøps- og salgskursen, minus omkostninger.

Ifølge investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet, må kunder som ønsker å selge short først fylle ut særskilte shorthandel- og marginlånskjemaer, samt bestå en kunnskapstest.

Kontoen må dessuten ha tilstrekkelig kapital til å dekke eventuelle tap, og short-handel er kun tilgjengelig for aksje- og fondskontoer.

Kan fortsette ned

Det kan se ut til at CD Porjekt Red-aksjens fall kan fortsette ytterligere ned. Nå har selskapet nemlig blitt tvunget til å tilby refusjoner til brukerne som har kjøpt spillet og som ikke er fornøyde, ifølge Financial News.

Selskapet selv går imidlertid ut og sier at spillet hovedsakelig er laget for de nye konsollene PlayStation 5 og Xbox Series X og S, og vil bli lansert der i 2021. Nå kjører spillet på forrige generasjons spillkonsoller, og det er visstnok her problemet ligger.

Elon Musk følger også med på fadesen og kom la ut et bilde fra en Reddit-tråd der en spiller hadde skrevet om sin opplevelse med spillet.

pic.twitter.com/kmG7C9qF6h — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2020

Selv etter fadesen med Cyberpunk-lanseringen er CD Projekt Red-aksjen imidlertid opp mer enn 4.900 prosent siden Cyberpunk ble lnasert i mai 2012. Selskapet har også produsert The Witcher-spillserien som har blitt en stor verdenssuksess.