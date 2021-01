Sjefsbytte i spillselskap

5th Planet Games 5PG har kunngjort at nåværende styreleder Caspar Rose blir ny adm. direktør i spillutviklingsselskapet, med effekt fra 1. februar.

Nåværende adm. direktør, Henrik Nielsen, fortsetter i selskapet som styreleder. Han inngår i selskapets styre fra tidligere.

Det danske, Euronext Expand-noterte selskapet forklarer Rose-ansettelsen med at den styrker selskapets eksterne kommunikasjon og gir selskapets ledelse nytt moment.

NY ROLLE: Henrik Nielsen har ledet 5th Planet Games siden 2017. Foto: 5th Planet Games

Ifølge selskapet vil Roses rolle bli å ta 5th Planet Games til nye nivåer ved å utnytte inngåtte kontrakter for selskapets intellektuelle eiendom og å generere nye, sterke kontrakter.

«Jeg ser et meget sterkt potensial i 5th Planet Games. Jeg vil fokusere på å øke aksjonærverdier og vil se etter nye muligheter i markedet», heter det i en kommentar fra Rose, som tilføyer at ekstern kommunikasjon vil bli prioritert høyt under hans ledelse.

Rose har mastergrader i jus og finans og regnskap, og er fullt kvalifisert dansk advokat. Han har også betydelig erfaring fra privat sektor, med fortid i Dansk Industri og rollen som sjefanalytiker i Danske Bank, heter det.

Han tildeles 1.722.167 tegningsretter i selskapet i forbindelse med ansettelsen. Disse er basert på gjennomsnittlig sluttkurs seneste ti dager, som er 1,18 kroner, med en rabatt på 25 prosent.

Videre opplyser 5th Planet Games fredag at selskapet vil se etter nye kompetente personer til sitt styre.