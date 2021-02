EA satser stort på mobilspill

Med oppkjøpet viser EA at de for alvor har ambisjoner innen mobilspillsegmentet. En av begrunnelsene til spillgiganten å gå til denne anskaffelsen, var for å utvide porteføljen deres til sport-, rollespill-, livsstil-, casual- og «midcore»-spill. Glu Mobil står blant annet bak mobilspillene Diner Dash, WWE Universe, Kim Kardashian Hollywood og Deer Hunter for å nevne noen.