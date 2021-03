Grunnlegger av dyrematselskapet Chewy solgte seg ut av selskapet tilbake i 2017 for den nette sum av 3,35 milliarder dollar, eller 28,7 milliarder kroner etter dagens kurs.

Han investerte tilnærmet hele summen i to aksjer: Apple og Wells Fargo . Senere uttalte han at han ønsket Apple-aksjen skulle stupe.

Nå vender han oppmerksomheten mot Wall Streets heteste potet: GameStop. Cohen vil nemlig figurere som selskapets nye leder for skiftet inn i e-handel.

Cohen er valgt til ny styreleder for en komite satt sammen av GameStops ledelse for å bidra til den markante endringen i selskapets drift. Alan Attal, tidligere driftsleder i Chewy og Kurt Wolf, investeringsdirektør i Hestia Capital Management, er også med i komiteen.

I fjor tok Cohen til orde for å endre strategi bort fra fysiske butikker og over til e-handel. Det, sammen med Reddit-arméens handler, var med på å sette fyr under aksjen sent i januar.

Hittil i år er GameStop-aksjen opp over 700 prosent, og 3.765 prosent siste tolv måneder. Dagens aksjekurs verdsetter selskapet til 10,6 milliarder dollar – 90,8 milliarder kroner.