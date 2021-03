Gaming-selskapet Roblox debuterte med et smell på New York-børsen onsdag. Aksjen endte på 69,50 dollar, 54 prosent over introduksjonskursen på 45 dollar. På det høyeste var aksjen oppe i 74,83 dollar.

På gårsdagens sluttkurs er selskapet priset til 37,2 milliarder dollar.

Gikk utradisjonell vei

Roblox gikk ikke på børs den tradisjonelle veien, men via en direkte notering. Dette skiller seg fra en IPO (initial public offering) ved at selskapet ikke har tegningsgarantister i ryggen.

I en direkte notering konverterer eksisterende eiere sitt eierskap til aksjer basert på omsetning i private markeder. I sin siste oppdatering før børsdebuten varslet Roblox at nesten 199 millioner A-aksjer hadde blitt registrert for resalg, av totalt 388,2 millioner tilgjengelige aksjer.

Interessen for disse aksjene var altså upåklagelig, og ifølge senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote er interessen godt fundert.

Eksplosiv brukervekst

«I januar i år talte plattformen nærmere 200 millioner aktive brukere, opp fra 113 millioner i desember 2020. Og det er ikke overraskende», skriver hun i en oppdatering torsdag.

«For det første kan ingen nekte for at online gaming nå har boomet i flere ti år; fra barn til voksne, alle spiller online. For det andre har selvfølgelig pandemien gjort industrien en stor tjeneste ved lockdown-tiltak som har tvunget folk til å bli hjemme. Og hva gjør du da? Du kan lese en bok, men mer realistisk går du på Facebook, ser en film på Netflix eller spiller online. Gjennomsnittlig daglig brukertid på plattformen er rundt 2,5 timer. Her har vi en vinner», fortsetter analytikeren.

På begge sider av bordet

Hun erkjenner at noe etterspørsel vil forsvinne med pandemien, men tviler på at det vil være nok til å reversere den sterke trenden.

«Pandemi eller ikke, den organiske veksten er stor i denne industrien, og etterspørselen etter online-spill vil ikke forsvinne over natten. Tvert om vil den fortsette å stige. Og det faktum at Roblox-plattformen gir muligheter for å sitte på begge sider av bordet – som enten spiller eller utvikler – gjør dette til den mest korrekte forretningsmodellen vi kan tenke oss akkurat nå», skriver Ozkardeskaya videre.

Milliardtap i fjor

Men enn så lenge renner pengene ut av selskapet.

Roblox hadde i 2020 inntekter på 923,9 millioner dollar, men gikk med 257,7 millioner dollar i underskudd. I 2019 tapte selskapet 71 millioner dollar etter inntekter på 508,4 millioner dollar, mens 2018 viste inntekter på 325 millioner dollar og underskudd på 88,1 millioner dollar.

Segmentet Roblox opererer i er MMO-spill (Massive Multiplayer Online), det vil si videospill som kan brukes av en mindre eller større gruppe samtidig. Selskapet retter seg mot spillere i alderen syv år og oppover.

Roblox søker ifølge Marketwatch vekst ved å holde på sine yngste spillere etterhvert som de blir eldre, i tillegg til å appellere til dem som allerede er tenåringer eller unge voksne.