Solgte Super Mario-spill for rekordpris på 5,6 millioner

Etter å ha støvet ned i en skrivebordsskuff i 35 år har nå et uåpnet eksemplar av Nintendo-spillet Super Mario Bros. blitt solgt for hele 660.000 dollar – eller 5,6 millioner kroner – på auksjon.

Det er den største summen et spill noensinne har blitt solgt for, ifølge en oppdatering fra Heritage Auctions som sto for auksjonen.

Forrige rekord var på «bare» 974.000 kroner for et Mega Man-spill fra 1987. Samme år ble også Mike Tyson's Punch-Out!! kjøpt for 872.000 kroner.

Nintendo-spillet ble kjøpt tilbake i 1986 som en julegave, og har ligget urørt i en skuff til eieren fant det tidligere i år.

– Det har ligget på bunnen av skrivebordsskuffen min helt siden dagen jeg kjøpte det. Jeg tenkte aldri på det, sier den uidentifiserte selgeren i pressemeldingen.

Spillet ble profesjonelt godkjent og fikk en verdsettelse på 9,6 eller A+ og blir omtalt som «det beste eksemplaret som er kjent for å ha blitt auksjonert bort», ifølge Heritage.

– Å finne et lignende eksemplar som dette blir som å lete etter én bestemt dråpe i havet. Aldri si aldri, men det er en god sjanse for at det ikke er gjennomførbart, sier Valerie McLeckie, spillekspert hos Heritage, til CNN.