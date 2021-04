Lykken i ferd med å snu i Las Vegas

Vaksineringen er godt i gang i USA og nå begynner spillebyene å våkne til live igjen for alvor.

Mandag oppgraderte i Morgan Stanley aksjene i Caesars Entertainment og MGM Resorts til overvekt, og uttalte at de venter en rask og sterk innhenting i spillhovedstaden.

Klare for poolparty

I et intervju med CNBC «Trading Nation» sier adm. direktør i Strategic Wealth Partners, Mark Tepper, at Las Vegas nå forbereder seg på at de besøkende skal komme tilbake.

– Prisen på flybilletter fra Cleveland til Vegas er blitt firedoblet i løpet av de siste månedene. Mine lokale informanter forteller meg også at personalet som tar seg av bassengfestene på hotellene, er tilbake. De gjør seg nå klare for at gjestene skal begynne å strømme tilbake, sier Tepper.

Tepper er enig med Morgan Stanley og trekker frem MGM Resorts som det beste veddemålet.

– Der har du en fantastisk sportseksponering, fantastiske eiendommer og tilbud som også fokuserer på de som ikke spiller så mye. Kjøpekraften kommer tilbake, og det er et stort opp-demmet behov for å feriere, sosialisere og bare ha det gøy, sier Tepper.

Ifølge CNBC har MGM Resorts-aksjen steget med 317 prosent fra bunnen i april 2020, mens Caesars Entertainment-aksjen er opp 842 prosent.