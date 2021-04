Polaris Media går inn i Good Game – satser på e-sport

Polaris Media investerer 10 millioner kroner i Good Game og går inn på eiersiden gjennom en rettet emisjon i selskapet, opplyser selskapene i en pressemelding torsdag.

Mediekonsernet oppnår en eierandel på 22 prosent i e-sportsselskapet.

Good Game driver blant annet nettstedet Gamer.no og Europas største nasjonale e-sport-liga, Telialigaen.

– Vi er overbevist om at det ligger et stort vekstpotensial i Good Game i årene fremover, som den ledende aktøren i et sterkt voksende marked, og tror det finnes betydelige synergier mellom de to selskapene, sier Håvard Kvalheim, konserndirektør for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media.

Tidligere TVNorge- og Discovery-sjef Harald Strømme, som er styreleder og største aksjonær i Good Game, mener Polaris Media er den perfekte partneren for selskapet – og sier mediekonsernet tilbyr mer enn bare penger.

– De har både mediekompetanse vi trenger, kunnskap og interesse for e-sport, og et nettverk av lokale og regionale aviser som allerede dekker Telialigaen og våre turneringer. Vi har bygget Europas største nasjonale liga gjennom å satse på bredde og sterk lokal forankring. Dette er en linje vi kan styrke med Polaris Media på laget og skape en enda bedre plattform for grasrota i norsk e-sport, sier Strømme.

(©NTB)