Spillselskap sikret ny avtale med anerkjent aktør

Gaming Innovation Group har inngått en avtale om å levere sin iGaming-plattform til et nytt nettkasino, opplyser selskapet.

Det nye nettkasinoet har samme eier som en av GIGs eksisterende partnere, og skal etter planen lanseres i fjerde kvartal i år.

Avtalen er basert på en inntektsdelingsmodell og har en varighet på minst fire år.

Den er GIGs tredje for sin plattform hittil i år. Adm. direktør Richard Brown sier han er glad for å inngå denne med et merkenavn tilhørende en anerkjent eier, og at han er sikker på at samarbeidet vil bli vellykket for begge parter.

GIG vil komme med flere detaljer om den nye avtalen i løpet av inneværende kvartal.