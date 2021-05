Play Magnus inngår et langsiktig samarbeid med FTX, en ledende børs for handel av kryptovaluta, kommer det frem av en børsmelding. FTX blir en offisielle partner av Meltwater Champions Chess Tour og partner for den neste turneringen, FTX Crypto Cup.

«Vi er glade for å kunngjøre at FTX samarbeider med Tour for å bringe fellesskapet av sjakkfans og kryptoentusiaster sammen for å feire de to voksende næringene. Vi gleder oss til å ta med det første av sitt slag for sjakk og sport til Meltwater Champions Chess Turné og sendinger», sa Andreas Thome, konsernsjef i Play Magnus Group.

FTX Crypto Cup vil ha premiepenger på 220,000 dollar. Det vil også utbetales 100,000 dollar i bitcoin, som fans vil kunne spore gjennom sendingene i sanntid for å se den endelige premien på slutten av turneringen.

«Som en stor sportsfan og NBA entusiast, var jeg begeistret for å høre at FTX fortsetter sin bevegelse til sport ved å samarbeide med Champions Chess Tour. Turen har vært ekstremt spennende både som konkurrent og fan, og jeg føler en fornyet følelse av motivasjon nå som vi har funnet en partner i FTX som deler vårt felles mål for å vokse sjakk og turneringen», sier Magnus Carlsen.