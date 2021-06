Fotball-EM går av stabelen til fredag og Italia møter Tyrkia i åpningskampen.

DNB Markets har anbefalinger på to spillaksjer på den svenske børsen, og anbefaler følgende før fotballfesten starter:

«Spillselskap utgjør en betydelig sektor på børsen i Stockholm og med oppstart av både fotball EM og Copa America de neste dagene vil aksjene kunne få mer oppmerksomhet», skriver meglerhuset i dagens morgenkommentar.

DNB skriver at Kindred, som eier Unibet, har høyest eksponering innen sportsspill og vil kunne se størst oppsving i forbindelse med EM. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 200 svenske kroner pr. aksje. I går stengte aksjen i 148,85 svenske kroner.

Betsson har en strategisk målsetting om vekst i Latin Amerika og vil som hovedsponsor av Copa America forsøke å legge grunnlaget for en langsiktig utvikling. Betsson stengte i går på 74,10 kroner og her har DNB en kjøpsanbefaling med et kursmål på 110 kroner pr. aksje.

Det impliserer en oppside på hele 50 prosent.