Play Magnus skal samarbeide med en plattform for edle metaller

Play Magnus har signert en avtale med Goldmoney, en handelsplattform for edle metaller, for at selskapet blir en offisiell «Precious Metals Partner» i «Meltwater Champions Chess Tour». Goldmoney skal også være presentasjonspartner for neste turnering, «Goldmoney Asian Rapid», ifølge en melding fra selskapet.

Goldmoney tilbyr en handelsplattform for å kjøpe fysisk gull og andre edle metaller på nett, og det canadiske har mer enn tre milliarder dollar i eiendeler for kunder i over 150 land.

«Goldmoney Asian Rapid» er den syvende turneringen i «Meltwater Champions Chess Tour», der flere av verdens beste sjakkspillere, inkludert Magnus Carlsen, er med. Den kommende turneringen har ekstra fokus på spillere fra Asia.

Turneringen i Asia spilles fra 26. juni til 4. juli.