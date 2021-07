Tidligere Cherry-sjef frikjent for innsidehandel

Tidligere administrerende direktør i det svenske gamblingsselskapet, Cherry og medgründer av Betsson, Anders Holmgren ble mandag frikjent for siktelsen om alvorlig innsidehandel.

Holmgren ble siktet i mars 2018 etter kjøp av 200.000 aksjer i Cherry for 12 millioner kroner. Tre uker senere kom selskapet med et positivt resultatvarsel som sendte kursen opp over 12 prosent påfølgende dag. Svenske Økokrim regner med at gevinsten av handelen utgjorde drøyt 2,7 millioner svenske kroner. Styret sparket Holmgren i mai 2018 etter siktelsen.

Frikjent av alle instanser

Holmgren hevdet i sin forklaring at aksjekjøpet var basert på en magefølelse. Svenske Økokrim hevdet på sin side at Holmgren satt på innsideinformasjon som tilsa at selskapet skulle ha et vesentlig forbedret resultat og høyere inntekter enn forventet.

I tingretten ble Holmgren frikjent. Økokrim anket dette videre til lagmannsretten som også stilte seg bak tingrettens kjennelse. Fra kjennelsen kommer det frem at informasjonen trolig ikke ville hatt en betydelig påvirkning på Cherry-aksjen da Holmgren kjøpte.

Tatt av børs i 2019

Nordmannen Morten Klein gründet Norgesautomaten.com som videre ble solgt til Cherry i 2010, der han påfølgende ble den største aksjonæren. I april 2019 ble Cherry tatt av Stockholmsbørsen til en pris på cirka 9,2 milliarder svenske kroner. Budet ble gitt av Morten Klein og administrerende direktør i Betsson, Pontus Lindwalls. Kleins eierandel på cirka 14 prosent var på den tiden verdsatt til over 1,3 milliarder svenske kroner.