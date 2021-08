5th Planet Games kommer med oppdatering angående sine mobilspill og resultatene er blandet.

Vikings-spillet har vært i en såkalt myk lansering i alle de nordiske landene, men spillet presterer ikke til selskapets forventninger – spesielt med tanke på å beholde brukerne på plattformen.

Som et resultat av utviklingen har 5th Planet Games og partneren MGM bestemet seg for at spillet ikke passer seg for en global lansering, og appen vil fjernes fra App Store i løpet av de kommende dagene.

Selskapet vil likevel bruke den allerede utviklede programvaren i spillet som en grunnmur til videre utvikling av liknende type spill.

Caspar Rose CEO 5th Planet Games Foto: 5th Planet Games

LEGO -spillet fortsetter som planlagt med tysk statsstøtte. 14 utviklere jobber nå på fulltid med prosjektet som ventes å lanseres i andre halvdel av 2022.

I hjernetrimspillet Tintin Match jobbes det nå med å finne nye inntektsstrømmer for spillet på nye plattformer.

I Legacy Games-avdelingen går både Hugo Trollrace og Ronaldo Kick ‘n’ Run på App Store og Google Play uten problemer. Hugo Super Skater ventes lansert i andre halvdel av august 2021 og vil skape nok en inntektsstrøm.

Casinospillene i samarbeid med Play n' GO fortsetter som planlagt. Det nye Hugo-casinospillet nærmer seg lansering i september.

Aksjen får seg en knekk på børs fra start tirsdag og starter rett ned 8,3 prosent. 2021 har ikke vært noen dans på roser for spillselskapet. Siden nyttår er aksje ned 35 prosent og siste 12 måneder ned 63 prosent.