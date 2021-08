Amerikanere tar jafs av spillselskap

Skybound Games, et datterselskap av det amerikanske underholdningskonsernet Skybound Entertaintment har signert en investeringsavtale med 5th Planet Games, det fremgår av en børsmelding tirsdag morgen.

Avtalen innebærer at Skybound over en periode på to år vil skyte inn 10,5 millioner dollar, tilsvarende drøyt 92 millioner kroner for å oppnå en eierandel på 58,8 prosent i det danske Euronext Expand-noterte selskapet.

Det Los Angeles-baserte konsernet omfatter alt fra videospill, tegneserier, bøker, film og TV. Blant de mest kjente titlene fra Skybound er serien The Walking Dead og animasjonsserien Invincible.