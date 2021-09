Kaster seg på indisk sjakkboom

Mandag kunngjorde Play Magnus Group at de inngår et strategisk partnerskap med e-sportselskapet Mobile Premier League (MPL) for å fremme veksten av sjakk i India.

Til å begynne med lanserer de to selskapene spillet «MPL Indian Chess Tour». Dette skal bli den offisielle turneringen for flere indiske sjakkspillere for å kvalifisere seg og delta i den verdensomspennende Meltwater Champions Chess Tour. I tillegg vil også «MPL Indian Chess Tour» ha en pengepremie på 100.000 dollar.

Sjakkboom i India

– India er et raskt voksende marked for sjakk, og «MPL Indian Chess Tour» er en fantastisk mulighet for unge indiske spillere å skinne på både nasjonal scenen og den internasjonale, sier konsernsjef for Play Magnus Group, Andreas Thome.



India har det seneste tiåret gått igjennom en sjakkboom, hvor av 49 av landets 69 stormestere har fått sine titler etter 2010. Og på «Julius Baer Challengers Chess Tour», en online-turinering fra PMG i samarbeid med sjakklegendene Judit Polgar og Vladimir Kramnik, er 25 prosent av spillerne fra India. Spillere som representerer India har vunnet to av tre turneringer så langt.

– The Meltwater Champions Chess Tour har befestet sin posisjon som et av de mest prestisjefylte sjakkarrangementene i verden, og vi er glade for å samarbeide med Play Magnus Group for å bringe dette til India gjennom «MPL Indian Chess Tour», sier konserndirektør i MPL, Avadh Shah.

Ser stor oppside

Nyheten om satsingen i India kommer nesten samtidig som at ABG Sundal Collier kutter i kursmålet til Play Magnus Group. For i en analyse fra fredag kommer det frem at meglerhuset kutter i kursmålet til spillselskapet 12,5 prosent – fra 40 til 35 kroner pr. aksje. Men meglerhuset gjentok likevel kjøpsanbefalingen på aksjen.

PMG-aksjen blir mandag ettermiddag handlet for 20,05 kroner pr. aksje på Oslo Børs. Det vil dermed si at hvis ABGs analytiker får rett og aksjen skal opp til 35 kroner, har aksjen en oppside på 75 prosent fra dagens kurs.

Nedjusteringen fra meglerhuset kom etter at Play Magnus Group presenterte kvartalstallene for andre kvartal i forrige uke. Der kunne de vise til en sterk inntjening, men også høye kostnader. Og det er kostnadene som bekymrer ABG Sundal Collier-analytikerne.