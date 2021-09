Amerikanere utløser budplikt i spillselskap

For en måned siden ble det kjent at Skybound Games, et datterselskap av det amerikanske underholdningskonsernet Skybound Entertaintment hadde signert en investeringsavtale med 5th Planet Games.

Ifølge avtalen skulle Skybound over en periode på to år skyte inn 10,5 millioner dollar for å oppnå 58,8 prosent eierandel i det danske Euronext Expand-noterte selskapet.

Skybound har ifølge en børsmelding onsdag fullført første transje av investeringen, og flagger i en separat melding en direkte eierandel på 16,94 prosent. Amerikanerne går nå videre til andre transje som vil bringe dem over 1/3 eierskap – og dermed utløse budplikt på resterende aksjer i selskapet.

Tilbudskursen vil være på 0,60968 kroner pr. aksje, som annonsert i opprinnelig plan.

5th Planet Games stiger derimot 8,8 prosent til 1,06 kroner i tidlig handel på Euronext Expand onsdag.