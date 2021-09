Doblet inntektene – og underskuddet

Spillselskapet 5th Planet Games leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 14,5 millioner danske kroner i første halvår, mot et underskudd på 6,5 millioner danske kroner i samme periode i fjor.

Mens inntektene ble doblet til 3,3 millioner danske kroner, skjedde det samme med resultatet før skatt, som gikk fra minus 7,0 til minus 14,4 millioner danske kroner.

Utviklingen av mobilspillene Tintin Match3, Lego Match3 og Vikings (arbeidstittel) koster for selskapet, som innrømmer at de ikke har gitt den ønskede suksessen.

«Vi har i stedet besluttet å fokusere på vårt partnerskap med Skybound», heter det i rapporten.

Rapporten her.

Amerikanere inn

Tidlig i august ble det kjent at Skybound Games, et datterselskap av det amerikanske underholdningskonsernet Skybound Entertaintment hadde signert en investeringsavtale med 5th Planet Games.

Ifølge avtalen skulle Skybound over en periode på to år skyte inn 10,5 millioner dollar for å oppnå 58,8 prosent eierandel i det danske Euronext Expand-noterte selskapet.

Én måned senere hadde amerikanerne utløst budplikt på alle aksjene i 5th Planet Games.