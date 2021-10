DNB Markets anbefaler svensk traderfavoritt

Etter en topp like under 1.700 svenske kroner i slutten av april i år har den svenske spillaksjen Evolution kommet ned igjen på nivået fra mars. I tirsdagens morgenrapport fra DNB Markets anbefales kjøp av aksjen, samtidig som kursmålet settes til 1.800 svenske kroner, godt over tirsdagens kurs på 1.274 kroner.

«Våre data på aktiviteten innen onlinespill indikerer en månedlig vekst på 5-10 prosent i gjennomsnittlig antall daglige spillere i perioden fra august. Delvis er dette riktignok forårsaket av sesongsvingsvingninger, men delvis også av lanseringen av nye spill og nye markeder», skriver DNB Markets.

I USA venter meglerhuset at selskapet vil kunne lansere i Connecticut i løpet av inneværende kvartal. Analytikerne tror et attraktivt tilbud, utviklingen av ytterligere spill og nye avtaler med kunder i deregulerte europeiske og amerikanske markeder vil støtte en vekst på 31 prosent i 2022 og ytterligere 25 prosent i 2023.

Traderfavoritt

September-statistikk fra Nordnet viste at nettmeglerens aktive profesjonelle kunder omsatte finansielle instrumenter for 9,3 milliarder kroner i løpet av måneden. Den mest omsatte aksjen var nok en gang svenske Evolution AB som ble omsatt for nesten 1,4 milliarder kroner.

I løpet av den siste måneden har aksjen falt over 13 prosent mens den er opp mer enn 52 prosent hittil i år.

Selskapet presenterer sine kvartalstall torsdag 28. oktober.