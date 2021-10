Adolfsen-brødrene inn i esport

«Vi har fulgt med på esport over lengre tid og synes sektoren byr på mange spennende muligheter» sier Kristian Adolfsen i en pressmelding fra selskapet.

Ifølge storebror Adolfsen har pandemien bidratt til at interessen for bransjen har økt, og da brødrene begynte å evaluere investeringsobjekter var Skade et selskap som utpekte seg.

FORNØYD: Grûnder og sportslig leder i Skade, Kim-Erik Aanes. Foto: SKADE

«De har klart å etablere seg i verdenstoppen innen flere kategorier på ulike plattformer med begrensede driftsmidler gjennom sin tunge bransje-kompetanse. Med en ung og lovende administrasjon med klar visjon for hvordan de skal utvikle selskapet videre, så er dette en reise vi veldig gjerne vil være med på» fortsetter han.



Ifølge grûnder og sportslig leder i Skade, Kim-Erik Aanes, har de jobbet veldig annerledes enn de andre norske esportlagene. For selv om laget ikke har hentet store profiler, har de klart å komme seg opp i verdenstoppen i et par titler, som Counter-Strike og Call of Duty: Mobile.

«Det føles svært godt å få Adolfsen-brødrene og deres ressurser med på laget. Jeg er sikker på at de kan bidra til at vi tar ytterligere steg som en profesjonell organisasjon og at det vil være med på å gjøre oss enda bedre i veien vår mot å bli en sportslig gigant og et lifestyle brand» sier Aanes.

Skal tjene penger på det sportslige

– GIR OSS ROM: Adm. direktør Morten Skaland i SKADE. Foto: Privat

Adm. direktør Morten Skaland er også veldig fornøyd med å få inn Adolfsen og Pioneer Investor på eiersiden, og sier det er et viktig steg som gir dem kompetanse og nettverk for å kommersialisere på det sportslige grunnlaget.

Skaland vil ikke opplyse hvor mye brødrene har investert i selskapet, men sier til Finansavisen at det er «en betydelig sum som gir dem en naturlig plass i styret».

«Det vil gi oss rom til å jobbe med vårt produkt, slik at vi kan starte vår satsning mot næringslivet. Vi ønsker å skape gode samarbeid med aktører som ønsker å treffe denne målgruppen på et globalt nivå» sier Skaland.

Esport har vokst betydelig de senere årene, og ifølge Newzoo vil omsetningen i sektoren overstige 1 milliard dollar i løpet av 2021. Dette har gjort at globale investeringsfond og store internasjonale profiler som David Beckham og Will Smith, har investert stort i esport. i I tillegg har Tor Olav Trøim investert millioner inn i det OTC-noterte norske e-sport-selskapet Nordavind.