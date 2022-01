Innsider kjøper aksjer i Play Magnus

Idekapital, nærstående til Anders Brandt som er styreleder i Play Magnus, har kjøpt 31.250 aksjer i Play Magnus for litt over 16,21 kroner stykket, tilsvarende nesten 507.000 kroner.

Etter denne transaksjonen har Idekapital AS i overkant av 1,35 millioner aksjer i Play Magnus.

Onsdag meldte Play Magnus at selskapet har inngått en avtale om en rettet emisjon mot Breakthrough Initiatives Limited, investeringsselskapet til teknologiinvestoren Yuri Milner, med et bruttoproveny på 10 millioner amerikanske dollar gjennom utstedelse av litt over 4,86 millioner nye aksjer til kurs 18,47 kroner pr. aksje.

Aksjen gikk opp 27 prosent til 17,14 kroner.

MagnusChess, som er nærstående til styremedlem Henrik Carlsen i Play Magnus, kjøpte onsdag 23.000 Play Magnus-aksjer til en kurs på 16,03 kroner pr. aksje.

Etter kjøpet eier MagnusChess rett over 5,1 millioner aksjer i selskapet.