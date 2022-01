Tidligere denne uken annonserte Microsoft oppkjøpet av Activision Blizzard, produsenten bak suksesspillserier som Call of Duty, Candy Crush, Diablo og World of Warcraft.

Kontanttilbudet på 95 dollar pr. aksje priser spillprodusenten til nærmere 69 milliarder dollar i det som blir Microsofts største oppkjøp noensinne.

Playstation-eier Sony reagerte med å stupe 13 prosent på Tokyo-børsen onsdag, på frykt for at Activision-spillene ville forsvinne over på Microsofts Xbox-plattform.

Lettelsesrally

Torsdag hentet aksjen seg noe inn, med et lettelsesrally på nærmere 6 prosent etter at Sony for første gang flagget sitt syn på oppkjøpet.

– Vi forventer at Microsoft vil holde seg til kontraktsfestede avtaler og fremdeles sikre at Activision-spill er på flere plattformer, sa en Sony-talsmann til Wall Street Journal torsdag.

Microsoft selv har ikke kommet med detaljer om hvordan Activisions innhold og spill vil inngå i en bredere strategi, selv om Xbox-sjef Phil Spencer i forbindelse med annonseringen uttalte at «Activision Blizzard-spill er til glede på en rekke ulike plattformer, og vi planlegger å støtte disse fremover.»