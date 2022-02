Sony la onsdag frem et driftsresultat på 465 milliarder yen (omtrent 4 milliarder dollar) i sitt regnskapsmessige tredje kvartal (oktober-desember). Dette var ifølge Reuters godt over Refinitiv-konsensus (og driftsresultatet i samme periode året før) på 352 milliarder yen.

Inntektene gikk fra 2.694 til 3.031 milliarder yen, mens resultatet etter skatt løftet seg fra 311 til 348 milliarder yen.

Syvdobling for filmdivisjon

Resultatfremgangen var størst for filmdivisjonen Sony Pictures, takket være den suksessrike lanseringen av filmen Spider-Man: No Way Home.

Divisjonen mer enn doblet inntektene fra tredje kvartal året før, og driftsresultatet syvdoblet seg til 149 milliarder yen (1,3 milliarder dollar). For helåret 2021/22 guider Sony Pictures nå et resultat etter skatt på over 200 milliarder yen.

Inntekter fra filmen Venom: Let There Be Carnage og lisensieringen av Seinfeld bidro også til å løfte resultatene for filmdivisjonen.

For helåret 2021/22 øker den japanske underholdnings- og elektronikkgiganten guidingen for resultatet etter skatt fra 1.040 til 1.200 milliarder yen, noe som er i overkant av konsensus på 1.090 milliarder yen.

Playstation-salg skuffet

Sony leverte 3,9 millioner eksemplarer av spillkonsollen Playstation 5 i tredje kvartal, mot 3,3 millioner i kvartalet før. Siden kvartalet omfatter julehandelen, beskriver nettstedet The Verge veksten som beskjeden – og forklarer den med den globale komponentmangelen.

Som en følge kutter Sony guidingen i Playstation 5-salget fra 14,8 til 11,5 millioner for helåret 2021/22.

Sony annonserte for øvrig tirsdag oppkjøpet av Bungie , produsenten av videospillet Halo, for 3,6 milliarder dollar. Japanerne reagerer dermed på XBox-produsenten Microsofts oppkjøp av Call of Duty-produsenten Activision Blizzard for 69 milliarder dollar i desember.