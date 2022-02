I januar ble det kjent at Microsoft plukker opp spillprodusenten Activision Blizzard i en avtale verdt nærmere 70 milliarder dollar. Oppkjøpet utløste et rally i Activision, som så langt i år har steget over 22 prosent.

En som ser ut til å ha fått med seg denne kursoppgangen, er Warren Buffett. SEC-dokumenter viste ifølge amerikanske medier mandag at investeringsselskapet Berkshire Hathaway plukket opp 14,7 millioner Activision-aksjer i løpet av fjerde kvartal i fjor.

Overraskende trekk

Berkshire estimerte verdien av aksjeposten til rundt 975 millioner dollar ved utgangen av 2021. Da Wall Street stengte mandag, var den samme posten priset til 1,2 milliarder dollar.

Investeringen kommer overraskende på markedet, ettersom Buffett tidligere har erkjent at han sliter med å identifisere teknologi-vinnere og derfor har unngått sektoren.

SEC-dokumentene sier ikke noe om hvorvidt Buffett eller en av hans to investeringsdirektører foresto Activision-transaksjonen, men størrelsen peker ifølge Marketwatch mot at 91-åringen selv tok beslutningen.

Kjøpte seg opp i olje

Ellers i fjerde kvartal økte Berkshire eksponeringen i Chevron med nesten 10 millioner aksjer, men beholdningen på 38,2 millioner aksjer er ifølge nettstedet mindre enn de 48,5 millioner aksjene Buffett og hans selskap hadde da investeringen først ble kjent for et år siden. Berkshire solgte nemlig en god slump Chevron-aksjer i første halvår.

På salgssiden kvittet Berkshire seg med sine 42,8 millioner aksjer i Teva i løpet av kvartalet, og øvrige farmasi-poster i Bristol Myers Squibb, Abbvie og Royalty Pharma ble redusert.

Syvende rikest i verden

Samtidig tok Buffett exit i det Manhattan-baserte satelitt- og nettradioselskapet Sirius XM, der han hadde aksjer for 266 millioner dollar.

Teften for gode investeringer gjennom et langt liv har gjort Warren Buffett til verdens syvende rikeste person, og ifølge Bloombergs milliardær-indeks er han nå god for 114 milliarder dollar.

Berkshire Hathaway-porteføljen er på rundt 330 milliarder dollar.