Gaming Innovation Group har via datterselskapet Sportnco Gaming SAS signert en avtale med eksisterende partner GM Gaming Limited for levering av Sportncos Sportsbook- og spillerkontoledelse for Betway i Portugal, fremgår det av en melding mandag.

Dette er den andre sportsbook- og PAM-avtalen mellom Sportnco og GM Gaming, som driver Betway-merkevaren i Portugal.

(TDN Direkt)