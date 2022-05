Spillselskap fikk napp hos britisk storfisk

Gaming Innovation Group (GIG) har signert en innledende avtale med en stor, britisk casino-operatør for leveranse av sine nøkkelferdige løsninger, går det frem av en børsmelding fredag.

Løsningene inkluderer den tekniske plattformen, fullt administrerte tjenester, spillinnhold, front end-utvikling, CRM (kundestyring), compliance og markedsføring.

Selskapet ser for seg at den endelige kontrakten vil bli signert i løpet av mai eller juni, og at denne i utgangspunktet vil gå over tre år fra ventet lansering i andre halvår 2022.

Går rett på kjernen

Kontrakten ventes ifølge meldingen å gi et positivt bidrag fra fjerde kvartal og fremover.

– Denne type avtale går direkte på vår kjernevirksomhet, som er å hjelpe landbaserte operatører med digital transformasjon og å vise frem vårt produkt i det britiske markedet, sier GIG-sjef Richard Brown i en kommentar.

GIG stiger over 3 prosent til 18,06 kroner på Oslo Børs fredag ettermiddag.