Warren Buffett har gjennom investeringsselskapet Berkshire Hathaway kjøpt seg opp fra 1,9 til 9,5 prosent i spillselskapet Activision Blizzard, viser dokumenter sendt inn til det amerikanske finanstilsynet SEC.

Berkshire kjøpte dermed rundt 59 millioner aksjer, og hvis vi antar en snittkurs på 76 dollar ble investeringen på rundt 4,5 milliarder dollar (rundt 42 milliarder kroner).

Activision-eierne stemte i forrige uke for at Microsoft kjøper selskapet, og på helgens årsmøte i Berkshire Hathaway karakteriserte Buffett aksjekjøpet som en «arbitrasje-satsning» på at transaksjonen godkjennes av konkurransemyndighetene.

Handles langt under budkurs

Microsoft-budet er på 95 kroner pr. aksje, og verdsetter Activision til 68,7 milliarder dollar i det som vil bli en av de største sammenslåingene noensinne.

Derimot sluttet Activision på 75,60 dollar fredag, og det indikerer tvil blant investorer på at president Joe Biden og hans antitrust-folk vil la handelen gå gjennom.

– Om handelen går gjennom tjener vi litt penger, og hvis ikke får vi se hva som skjer, uttalte Buffett, ifølge Bloomberg på årsmøtet.

Superinvestoren er ikke helt ukjent med gå inn i selskaper som er i ferd med å bli kjøpt opp, men der aksjen handles under budkurs. Berkshire Hathaway gjorde det samme i Red Hat som endte opp i IBM , samt Monsanto som ble kjøpt opp av Bayer.