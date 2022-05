Det amerikanske justisdepartementet går til sak mot casinoeier Steve Wynn for å tvinge ham til å registrere seg som utenlandsk agent på grunn av lobbyarbeid han skal ha gjort for kinesiske myndigheter under Trump-administrasjonen.

Departementet hevder de har rådet Wynn gjentatte ganger i løpet av de seneste fire årene om å registrere seg en utenlands agent, skriver MarketWatch.

Til tross for at justisdepartementet har trappet opp jakten etter personer som ikke registrerer seg som utenlandske agenter, blir denne saken beskrevet som den første rettsaken i sitt slag på mer enn tre tiår.

Ifølge anklagen skal Wynn ha drevet lobbyvirksomhet opp mot daværende president Donald Trump og medlemmer av hans administrasjon i flere måneder i 2017 for å få returnert en kinesisk dissident som hadde blitt siktet for korrupsjon i Kina og søkte politisk asyl i Amerika. I anklagen heter det at lobbyarbeidet ble gjort på vegne av høytstående kinesiske myndighetspersoner, inkludert Sin Lijun, daværende viseminister for departementet for offentlig sikkerhet.

Nekter skyld

Wynns advokater sa tirsdag at de vil bestride søksmålet.



«Steve Wynn har aldri opptrådt som en agent for den kinesiske regjeringen og hadde ingen forpliktelse til å registrere seg i henhold til Foreign Agents Registration Act,» heter det i en uttalelse fra advokatene Reid Weingarten og Brian Heberlig som representerer Wynn i saken.

Wynn var en ivrig økonomisk bidragsyter til Republikanerne og ledet partiets innsamlingsaksjoner under president Donald Trumps første år ved makten. Men casinomogulen måtte trekke som som økonomisjef i Det republikanske parti i begynnelsen av 2018 etter anklager om seksuell trakassering og overgrep. Kort tid etter trakk han seg også som konsernsjef for selskapet sitt Wynn Resorts som en følge av beskyldningene. Wynn har benektet anklagene.