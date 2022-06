Gaming Innovation signerer ny avtale

Gaming Innovation Group (GiG) har signert en vilkårsavtale (HoA) det USA-baserte sports betting-selskapet Crab Sports, opplyses det i en børsmelding.

Avtalen gjelder levering av Sportsbook-løsningen i Maryland.

Dette er den første avtalen i USA for det utvidede tilbudet til GiG og Sportnco. Det ventes at endelig kontrakt vil bli signert innen få måneder og at det vil gå live i andre halvår 2022.

GiG venter med det positivt bidrag fra avtalen fra fjerde kvartal 2022 og fremover.

(TDN Direkt)