Svenske Embracer Group har gjort en rettet emisjon på 10,3 milliarder svenske kroner (én milliard dollar) mot spill- og e-sportselskapet Savvy Gaming Group (SGG), går det frem av en pressemelding.

SGG, som eies av det saudi-arabiske statlige investeringsfondet Public Investment Fund (PIF) øker gjennom emisjonen sin eierandel i Embracer fra 5,4 til 8,1 prosent.

«Saudi-baserte aktører hører til de mest fremtredende investorene i global spillindustri. Spillmarkedet i MENA-regionen (Midtøsten/Nord-Afrika) er en av de raskest voksende, med 5,7 milliarder dollar i 2021-omsetning og flere aktive spillere enn i både USA og Vest-Europa», sier Embracer-sjef Lars Wingefors i en kommentar.

Saudi-Arabia blir et nav

”Det i særklasse mest betydningsfulle landet i dette markedet er Saudi-Arabia. (...) Vår relasjon med SGG vil gjøre det mulig for oss å sette opp et regionalt nav i Saudi-Arabia, der vi kan gjennomføre investeringer i MENA-regionen – enten organisk, via partnerskap, joint ventures eller oppkjøp av selskaper som ledes av sterke gründere», fortsetter han.

SAUDI-SATSING: For Embracer Group, etablert og ledet av Lars Wingefors. Foto: NTB

SGG-sjef Brian Ward karakteriserer denne siste investeringen i Embracer som et startpunkt for langsiktig eierskap i selskapet.

«Embracer-teamet har bygget et unikt og markedsledende økosystem av entreprenører og utviklere i et omfang vi tror vil fortsette å generere enorme verdier for spillmarkedet i løpet av de kommende årene», sier han ifølge pressemeldingen.

DNB- og Kepler-favoritt

Embracer har blitt trukket frem av flere aksjeplukkere her i Finansavisen, senest av forvalterne i DNB Teknologi i forrige uke.

– Embracer har gjort mange attraktive oppkjøp, drives av en visjonær toppsjef og har en dyp pipeline med spill på tvers av PC, konsoll, mobil og brettspill som vil underbygge kraftig vekst. Likevel handler aksjen 40 prosent lavere enn historisk verdsettelse, opplyste forvalter Anders Tandberg-Johansen.

En annen DNB-forvalter, Hans-Marius Ludvigsen, pekte på Embracer som en av vinneraksjene da hans Nordic Small Cap-fond leverte et sterkt 2021.

LIKER EMBRACER: Hans Marius Lee-Ludvigsen, forvalter av fondet DNB Nordic Small Cap. Foto: Eivind Yggeseth

DNB-analytiker Frank Maaø viste før jul i fjor til sin kollega Martin Arnell som tror Embracer kan bli «det neste Evolution Gaming.»

Og for en liten måned siden sa Kepler Cheuvreux-megler Lasse Klever at selskapet «begynner å ligne et mini-Disney.»

Liker svenskehandel

Kursen SGG tegnet seg for i den seneste emisjonen tilsvarer 15 prosent premie sammenlignet med gårsdagens sluttkurs, og Embracer-aksjen stiger 8 prosent i tidlig handel i Stockholm.

Dette er ikke første gangen SGG er på ferde i Sverige. Dagens Industri viser til at det saudi-arabiske selskapet i januar kjøpte MTGs e-sportsverksamhet ESL för 8,9 milliarder svenske kroner.

I april skrev Bloomberg at PIF hadde kjøpt seg opp til 5 prosent av japanske Nintendo, etter tidligere i år å ha flagget enda større eierandeler i Capcom og Nexon.