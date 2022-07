Spillaksje fyker opp på Oslo Børs

Spillet Before Your Eyes fra GoodbyeWorld Games og Skybound Games nå er tilgjengelig på tvers av alle mobile enheter via et eksklusivt partnerskap med Netflix, og er inkludert i et Netflix-abonnement.

Det fremgår av en melding fra 5th Planet Games onsdag.

Styremedlem Henrik Nielsen har gjennom HNI Trading ApS kjøpt 225.000 aksjer i 5th Planet Games til kurs 1,80 kroner pr aksje. Det fremgår av en melding onsdag.

Etter transaksjonen kontrollerer Nielsen 4.844.262 aksjer i selskapet.

(TDN Direkt)