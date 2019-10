Petter Solbergs sønn må hente inn millioner til rallyløp selv

Petter Solberg har kjøpt en bil som Oliver får lov til å bruke i rally-VM. Men sønnen må selv hente inn alle millionene som skal til for å kjøre løp, skriver VG.

– Jeg putter ikke inn ei krone, sier Petter Solberg til avisen.

– Jeg er kanskje gammeldags, for meg er dette et prinsipp. Jeg eier bilen, som han får bruke. Men heretter må han kjøre etter lommeboken. Jeg putter ikke inn penger. Budsjettet for å kjøre må Oliver selv skaffe, påpeker han.

Oliver Solberg debuterte fredag i rally-VM. Bilen, en VW Polo, koster ifølge VG drøyt én million kroner, men er i dag verdt minst det dobbelte, ettersom Petter Solberg og hans folk har gjort en rekke forbedringer. Bilen er imidlertid bare en liten del av utgiftene.

– Jeg tenker at han må regne med én million kroner pr. VM-løp – inkludert testing før løpet. Han kan ikke komme til løpene uten å ha testet. Det er så viktig, sier Solberg til VG.