John Arne Riise tjente 1,1 millioner kroner i fjor

John Arne Riise er ikke kjent for sin spisskompetanse på økonomi. I fjor hadde han imidlertid et rekordsterkt finansielt år gjennom selskapet Alle Skal Med.

Omsetningen endte på 2,8 millioner kroner og selskapet satt igjen med et resultat før skatt på 1,1 millioner kroner. Riise tok også ut 500.000 kroner i lønn.

Inntektene i selskapet kommer hovedsakelig ifra foredrag, TV-opptredener og boksalg.

Riise har fått sitt navn på to bøker. I 2009 kom Kagge Forlag ut med Fortellingen om Liverpool signert Riise og Lars Lenth. I oktober 2017 kom biografien Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise av Jens M. Johansson ut på Pilar.

Bokutgivelsen i slutten av 2017 forklarer inntektshoppet på 2,1 millioner kroner i fjor.

Alle Skal Med (Mill. kr) 2018 2017 Driftsinntekter 2,8 0,7 Driftsresultat 1,1 0,6 Resultat før skatt 1,1 0,6 Årsresultat 0,9 0,5

Varsel om tvangsoppløsning

John Arne Riise har hatt for å vane å levere regnskapet for sent. I mars i år fikk Alle Skal Med et varsel om tvangsoppløsning, etter at 2017-regnskapet ikke var levert. Noen måneder senere ble regnskapet dagbokført i Brønnøysund.

«Dette er ikke noe å legge skjul på, John Arne er fotballspiller - han har ikke spisskompetanse på regnskap», uttalte manager Erland Bakke i Motormouth til Finansavisen.

I regnskapet for 2017 står det at Riise igjen har gitt et lån til aksjonær som er i strid med aksjeloven, fordi det ikke er tilstrekkelig fri egenkapital og det ikke er stilt betryggende sikkerhet for lånet. Dette var også tilfelle i 2015 og 2016.

I 2017 tok Riise ut et utbytte på 1,2 millioner kroner.

Mye rot

Riise tjente opp mot 25 millioner kroner årlig som fotballspiller i klubber som Monaco, Liverpool, Roma og Fulham. Han ble imidlertid slått personlig konkurs i 2007.

Dette er tilbakelagt kapittel, men på langt lavere nivåer har Riise også klart å bli innblandet i flere økonomiske forhold som heller ikke har endt opp på plussiden. Han bladde opp 1,1 millioner kroner da møbel- og klesbutikken Savai Design gikk konkurs. Butikken ble drevet av hans kone Louise Angelica Riise og svigerinnen Lena Riise.

Riise ble for to år siden også anmeldt av sin ekskone Maria Elvegård for å ha tatt ut 483.000 kroner fra en felles konto, men den saken ble henlagt.

Trusselen om tvangsoppløsning er heller ikke det eneste grepet som det offentlige har tatt overfor Alle Skal Med. Tidligere i år begjærte Skatt øst selskapet konkurs fordi det skyldte 417.000 kroner i skatt, men denne begjæringen ble trukket en måned senere.

Ifølge skattelistene hadde Riise en inntekt på 428.547 kroner i 2017 og 217.952 kroner i 2016. Formuen er på null kroner.