Anders Lindblom blir ny toppsjef for XXL Sverige

Anders Lindblom blir ny Managing Director – administrerende direktør – for XXL Sverige.

Det går frem i en pressemelding mandag.

Lindholm har lang erfaring fra retail-bransjen, hvor han har innehatt en rekke ulike roller, som salgssjef, butikkoordinator og varehussjef.

– Rollen som MD for XXL Sverige er veldig viktig for oss. I Sverige ser vi fortsatt gode vekstmuligheter. Ved å knytte til oss Anders, som har mer enn 30 år i ulike operasjonelle roller innen handel, og som har et sterkt verdigrunnlag, føler vi oss godt rustet for fremtiden, kommenterer Tolle Grøterud, fungerende CEO i XXL, i meldingen.

Lindblom tiltrer i stillingen 1. mars 2020.

XXL-aksjen stiger 4,31 prosent til 19,84 kroner på Oslo Børs.