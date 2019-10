Dette ble den endelige noteringskursen for SATS

Den endelig kursen på tilbudsaksjene i forbindelse med SATS' børsnotering (IPO) har blitt satt til 23,50 kroner.

Det melder selskapet i en melding onsdag.

Det indikerte kursintervallet 23,5-28 kroner per aksje.

SATS går dermed på børs onsdag med en markedsverdi på 4,0 milliarder kroner.

Om lag 97 prosent av tilbudsaksjene ble allokert til institusjonelle investorer, mens de resterende tre prosentene ble overført til private investorer.

Nettoprovenyet på om lag 1,3 milliarder kroner vil delvis bli brukt til å tilbakebetale rentebærende gjeld slik at nettogjelden over justert ebitda vil utgjøre om lag 2,0. Det impliserer å betale ned om lag en halv milliard kroner på gjelden.

Det resterende vil bli brukt til å betale ut et utbytte på om lag én milliard kroner til SATS Group, SATS Management Invest AS and Hansemgruppen Holding.

ABG Sundal Collier, Morgan Stanley og Carnegie er koordinatorer og tilretteleggere for transaksjonen. Swedbank, sammen med Kepler Cheuvreux, er med på tilretteleggingssiden.