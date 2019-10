Nimsdai disrupter alt vi har hørt om å bestige 8.000 meter topper

Nirmal «Nims» Purja (36), bedre kjent på sosiale medier som «nimsdai», satte seg tidligere i år et høyt og hårete mål – å bestige alle 14 fjelltopper i verden over 8.000 meter. Han skulle ikke bare bestige dem, men på under syv måneder.

Han brukte 94 dager på de første 11 og 63 dager til på å få med seg de to neste - totalt 157 dager på de 13 høyeste.

Nå står den 14. for tur – Shishapangma eller Xixabangma – sørvest i Tibet på 8.027 meter. Fjellet er egentlig stengt for sesongen, av sikkerhetsmessige årsaken, men etter mange iherdige forsøk fikk Nims likevel tillatelse.

Dermed kunne han sett inn støtet mot den laveste av de 14 toppene i verden over 8.000 meter. Etter planen nådde han og laget hans med sherpaer camp 3 i dag, 28. oktober. I morgen, den 29. oktober, er planen å stå på toppen.

SISTE: "MISSION ACHIEVED", melder @nimsdai fra toppen av Shishapangma.

Kl. 8:58 lokal tid nådde Nims og hans team toppen på Shisha Pangma. Teamet på toppen bestod også av Mingma David Sherpa, Galjen Sherpa og Gesman Tamang, heter det videre i meldingen.

Nordmann på toppen

Toppen er også besteget av nordmannen Jarle Trå den 10. mai 2006, og han skal foreløpig være eneste nordmann på denne toppen.

Flere nordmenn har besteget vesttoppen av Shishapangma på 8.008 meter, og først av dem var Eirik Tryti og Olav Storli Ulvund i 1990, ifølge Wikipedia.

Ukjent mann på kjente topper

Om de nevnte nordmennene er ukjente for mange er Nirmal Purja, alias Nims eller Nimsdai, enda mer ukjent. Årsaken til det er kanskje at han har tjenestegjort i det britiske militæret i 16 år, hvorav 10 år i de britiske spesialstyrkene (Gurkha Special Forces Commando).

Men etter 16 år fant han en ny utfordring og 23. april i år stod han på toppen av Annapurna i Nepal på 8.091 meter, også kjent som verdens farligste fjell.

12. mai besteg han Dhaulagiri i Nepal på 8.167 meter og tre dager senere Kanchenjunga i Nepal på 8.586 meter. Og så gikk det slag i slag med Mt. Everst (8.848) den 22. mai og Lhotse (8.516) samme dag! og Makalu (8.485) to dager senere.

Han tok også det berømte bildet av køen mot toppen av Everest 24. mai i år, la det ut på twitter og skapte en liten mediestorm.

3. juli stod han på toppen av Nanga Parbat i Pakistan på 8.126 meter. 15. juli var han på G1 (8.080) og tre dager senere tok han G2 (8.035). Så tok han K2 (8.611) den 24. juli og Broad Peak (8.051) dagen etter.

23. september var det Cho Oyu i Tibet på 8.188 meter og fire dager senere Manaslu på 8.163 meter.

Rekorder i fleng

Selv om Nims ikke skulle klare å bestige Shishapangma den 29. oktober som planlagt, har han, ifølge nettsiden til hovedsponsoren og klokkeprodusenten Bremont, allerede satt en rekke rekorder.

1. Flest 8.000 metertopper i vårsesongen – seks.

2. Flest 8.000 metertopper i sommersesongen – fem.

3. Raskeste bestigningen av de tre høyeste – Everst, K2 og Kanchenjunga.

4. Raskeste bestigningen av de fem høyeste – Everst, K2, Kanchenjunga, Lhotse og Makalu.

5. Raskeste bestigningen av de laveste – Gasherbrum 1 (G1), Gasherbrum 2 (G2) og Broad Peak

6. Besteg Everest, Lhotse og Makalu på 48 timer og slo sin egen rekord med fem dager.

7. Besteg Everest og Lhotse på totalt 10 timer og 15 minutter. Halverte med det nesten den gamle rekorden.

8. Den første til å bestige Everest to ganger og Lhotse og Makalu en gang i samme sesong – på totalt 17 dager.

9. Besteg alle de fem toppene over 8.000 meter i Pakistan på 23 dager, uten assistanse av helikopter til base camp.

10. Besteg 13 av verdens høyeste fjell over 8.000 meter på 157 dager.

