Nirmal «Nims» Purja besteg alle verdens 8.000 meterstopper på syv måneder

"MISSION ACHIEVED", melder @nimsdai fra toppen av Shishapangma tirsdag morgen på twitter.

Dette var den 14. og siste i rekkene av 8.000 meterstopper Nirmal «Nims» Purja (36) skulle bestige i år.

Kl. 8:58 lokal tid nådde Nims og hans team toppen på Shishapangma. Teamet på toppen bestod også av Mingma David Sherpa, Galjen Sherpa og Gesman Tamang, heter det videre i twittermeldingen.

Nirmal «Nims» Purja, bedre kjent på sosiale medier som «nimsdai», satte seg tidligere i år et høyt og hårete mål – å bestige alle 14 fjelltopper i verden over 8.000 meter. Han skulle ikke bare bestige dem, men på under syv måneder.

Han klarte det på 6 måneder og 6 dager.