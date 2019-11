Lite formuefall for sjakkstjernen Magnus Carlsen

Verdens beste sjakkspillers netto formue gikk fra 26,9 millioner kroner i 2017 til 24,3 millioner i fjor, ifølge Finansavisens opplysninger. I 2016 hadde Carlsen en formue på 20,9 millioner.

Carlsens nettoinntekt viser 907.317 kroner for 2018. Da han ble langsjakk-verdensmester i november i fjor mottok Carlsen rundt 5,4 millioner kroner i premiepenger.

Eget selskap

Magnus Carlsen eier 85 prosent av selskapet sitt Magnuschess AS, mens far Henrik eier de resterende 15 prosentene. Selskapet hadde et årsresultat på 6,8 millioner i 2018. I mars kjøpte Magnuschess opp Chess24.

Carlsen opprettet i sommer Offerspill Sjakklubb og lokket med å betale lisensen for de første tusen medlemmene, en samlet verdi på rundt 500.000 kroner.

VM-finale

Klubben ønsket å rekruttere medlemmer med den hensikt at sjakkongressen skulle stemme ja til en avtale med spillselskapet Kindred. Det ville gitt Sjakkforbundet 50 millioner kroner over fem år, men Sjakk-Norge stemte nei.

28-åringen skal torsdag klokken 17.00 spille VM-finale i Fischer-sjakk mot Wesley So i Bærum på Henie Onstad Kunstsenter.