Gjelden økte for Manchester United

Resultat etter skatt ble 1,128 millioner pund i tredje kvartal, ned fra 6,646 millioner pund i 2018, viser en ny oppdatering. Justert resultat pr. aksje ble 3,9 pence, 44,3 prosent ned fra 7 pence samme tid i fjor.

Går glipp av store summer

Rapporten viser at fotballklubben, hvor norske Ole Gunnar Solskjær er manager, hadde en gjeld på 384,5 millioner pund i tredje kvartal, opp 137,3 millioner pund fra samme korsveis sist år.

Hovedsaklig skyldes det at klubben ikke klarte å kvalifisere seg for europaturneringen Champions League. Det gjør at Manchester United går glipp av store inntekter fra TV-avtaler. Klubben tjener derimot bedre på kampdager (billetter og salg på stadion) og kommersielle inntekter fra i fjor.

Guider ned

United hadde rekordhøye inntekter sist sesong (2018-19) på 627,1 millioner pund. Nå guider Manchester United at inntektene for 2019-20-sesongen vil komme inn på 560-580 millioner pund. Igjen er fraværet av Champions League-deltagelse den største årsaken.

Solskjærs mannskap har hatt en tøff høst. Laget er på syvende plass med 16 poeng, ni poeng bak byrival Manchester City på fjerdeplass, som gir plass i Champions League neste sesong.

– Målet vårt er å vinne trofeer gjennom å spille morsom fotball, sier Ed Woodward, United-direktør i meldingen.

Manchester United, som er børsnotert på New York-børsen, har til nå i år sunket 14,33 prosent.