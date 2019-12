Benekter Abramovitsj-salg av Chelsea

Chelsea-styreleder Bruce Buck forteller at Abramovitsj er like involvert i klubben som bestandig til The Guardian.

Abramovitsj er verdens tiende 107. rikeste mann, ifølge Forbes, etter å ha tjent godt på olje og investeringer.

Visumtrøbbel

Russeren eier også verdens nest største yacht, 533-foot Eclipse.

Mest kjent er han for å eie London-laget Chelsea. Noe han har gjort med stor suksess siden 2003. Fra våren 2018 har han derimot uteblitt fra Stamford Bridge grunnet visumtrøbbel. Han har også stoppet byggeplanene for en ny Stamford Bridge-stadion.

Ratcliffe ville kjøpe

Dette har ført til spekulasjoner om at Abramovitsj ønsker å selge klubben, og Storbritannias rikeste mann Jim Ratcliffe sa i mai at han ønsket å kjøpe Chelsea. Men Abramovitsj skal ikke ha noen planer om det.

– Absolutt ikke. Jeg har ikke hørt noe fra Roman som tilsier «Ja, la oss selge denne klubben» eller noe i den duren, sier Bruce Buck til Guardian.





– Involvert

Han forteller også at Abramovitsj er like mye involvert nå som tidligere, selv om han ikke er i London lenger.

– Han er involvert. Han er med i samtaler om alt fra nye spillere til kontraktforlengelser. Roman snakker med Marina (Granovskaia, Chelsea-direktør) opptil flere ganger hver dag, sier Buck.

Chelsea vant ligaen sist i 2017 og vant Europa League sist sesong. Laget er nå på fjerdeplass i ligaen etter 13 av 38 kamper.