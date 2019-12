Zlatan Ibrahimovic kjøper en fjerdedel av Hammarby

– Det føles fantastisk. Det føles spennende med Hammarby, et helt annerledes prosjekt. Jeg er veldig motivert, sier Ibrahimovic til Aftonbladet.

Ibrahimovic har kjøpt 50 prosent av AEG Swedens aksjer i Hammarby. Han får dermed en eierandel på en fjerdedel.

Zlatan Ibrahimovic er ferdig som spiller i Los Angeles Galaxy, men spissen avviser at han skal spille for Hammarby.

Ibrahimovic sier han ønsker at klubben skal bli best i Skandinavia og at de skal bli gode med unge spillere. Hammarby havnet på tredjeplass i Allsvenskan denne sesongen.

Veteranen innledet karrieren i Malmö før veien gikk til Ajax, Juventus, Inter, Paris Saint-Germain og Manchester United. Deretter ble det USA. Nå er fremtiden hans usikker som spiller.