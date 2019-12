SpareBank 1 og skilandslaget bryter

– Det er først og fremst viktig for oss å påpeke at vi ikke har bestemt oss for å trekke oss ut, men vi har valgt ikke å forlenge den avtalen vi har frem til 2020, bekrefter Ida Håvik, kommunikasjonsdirektør i SpareBank 1, til NRK.

SpareBank 1 ble hovedsponsor for skilandslaget i 2015, før avtalen på 30 millioner kroner ble reforhandlet i 2018. Da var avtalen at den skulle strekke seg i to år til med mulighet for ytterligere forlengelse, skriver NRK. Totalt har skilandslaget drøyt 90 millioner kroner i sponsorinntekter.

– Fra og med 1. mai 2020 har vi nå kommet til at vi ikke lenger vil ha Sparebank 1 som hovedsponsor. Vi har sammen kommet til at vi har litt ulike strategiske tilnærminger, så vi avslutter samarbeidet fra 1. mai, sier Espen Bjervig, langrenssjef, til NRK.

Håvik opplyser om at det er styret i SpareBank 1 som har tatt avgjørelsen om å ikke forlenge avtalen.